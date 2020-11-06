Чешская армия направит военнослужащих в помощь не справляющимся с COVID-19 больницам

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская армия направит в помощь больницам, не справляющимся с COVID-19, 400 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар, сообщает "Радио Прага".

Министр отметил, что 9 ноября правительство рассмотрит повышение количества военных, которые могут быть задействованы в больницах и социальных учреждениях, с 360 до 900. "Из них 400 человек будет выделено для поддержки перегруженного персонала больниц", - пояснил Любомир Метнар.

Чешские военнослужащие уже несколько недель помогают в домах престарелых и других социальных учреждениях, которые сталкиваются со вспышками коронавируса и где не хватает сотрудников. Пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова заявила, что в данный момент задействованы более 300 военных в 29 таких центрах.

5 ноября в Чехии был выявлен 13 231 случай заражения COVID-19, при этом днем ранее в стране зафиксировано более 15,7 тыс. больных - максимум за все время. Всего в Чехии выявлены 391 945 больных, из них выздоровели 214 272, скончались 4330. В настоящее время госпитализированы 8236 инфицированных. Проведено 2 472 293 теста.-0-