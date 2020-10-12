Чешская экономика не может позволить себе второй локдаун - Бабиш

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенний локдаун из-за пандемии COVID-19 обошелся чешской экономике в 200 миллиардов крон ($8,7 млрд), страна больше не может позволить себе подобные меры. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает "Радио Прага".

"Нам пришлось оказывать общую поддержку самозанятым людям, компаниям с ограниченной ответственностью. Мы больше не можем себе позволить такие меры", - сказал Андрей Бабиш. Он отметил, что правительство пытается найти баланс между защитой уязвимых групп населения и сохранением экономики.

Премьер-министр также выразил надежду, что общественность поддержит введенные в стране ограничительные меры. По его словам, это позволит преодолеть резкий рост заболевания коронавирусом за несколько недель.

Ранее Андрей Бабиш заявлял, что не исключает введение в стране локдауна - массового принудительного закрытия образовательных, государственных и торгово-развлекательных учреждений из-за пандемии.

В Чехии с 12 октября вступают в силу новые ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса. Ограничения будут действовать в течение 14 дней. В этот период будут закрыты музеи и галереи, театры и кинотеатры, ограничения также коснутся концертов, выставок и занятий спортом. Будет изменен порядок посещения родственников в больницах, распорядок работы в офисах, часть школьников перейдет на дистанционное обучение.

Сегодня правительство Чехии примет решение о дальнейшем ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в Чехии превысило 117 тыс. человек, 987 жителей умерли.-0-