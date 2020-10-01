Чешская полиция задержала более 40 протестующих экологических активистов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская полиция 1 октября во время акции экологических активистов движения Extinction Rebellion в Праге задержала 44 протестующих. Об этом сообщает чешский портал Novinky.cz.

Акция активистов прошла вблизи здания Палаты депутатов Чешской Республики. Протестующие перекрыли улицу Туновскую, демонстранты держали в руках плакаты, на которых было написано: "В вечной мерзлоте есть вещи похуже коронавируса, давайте не дадим ей растаять".

"Цель мероприятия - предупредить общественность и, в особенности, правительство Чехии и Палату депутатов о том, что мы находимся в состоянии климатического кризиса, - заявили представители движения Extinction Rebellion. - Мы требуем, чтобы правительство объявило чрезвычайную климатическую ситуацию".

Полиция, прибывшая на демонстрацию, неоднократно требовала, чтобы протестующие покинули охраняемую зону объекта. Активисты отказались выполнить это требование, в результате 44 из них были задержаны с применением силы.-0-