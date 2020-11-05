Чешские таможенники задержали 48 нелегальных мигрантов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешские таможенники в ходе выборочной проверки большегрузных автомобилей задержали сегодня 48 нелегальных мигрантов, которые транзитом через Чехию пытались проникнуть в государства Западной Европы в грузовом отсеке фуры с турецкими номерными знаками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Чехии Богумила Малашека.

"Таможенники, осуществлявшие выборочную проверку грузовых автомобилей близ города Бржецлав (юго-восток республики), задержали турецкую фуру, в грузовом отсеке которой были 48 нелегальных беженцев, - отметил он. - Речь, скорее всего, идет о гражданах Сирии, как они о себе заявили. Согласно сопроводительным документам, машина должна была перевозить брусчатку".

Нелегалы, по словам Богумила Малашека, направлялись в Германию. Теперь им предстоит путь в один из миграционных центров Чехии, где власти определят их дальнейшую судьбу. Два водителя, чередовавшихся в управлении грузовым автомобилем, задержаны. Они могут быть обвинены в контрабанде и содействии в осуществлении незаконного проникновения беженцев в Евросоюз, за что им грозят длительные сроки заключения.-0-