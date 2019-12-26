Четверо человек застрелены в доме в Нью-Мексико

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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в американском городе Рио-Ранчо погибли четверо человек, сообщает Albuquerque Journal.
По заявлению капитана департамента полиции Рио-Ранчо Эндрю Родригеса, офицеры обнаружили четырех человек в частном доме. Полиция уверяет, что угрозы остальным жителям района, в котором произошел инцидент, нет.
Правоохранительные органы проводят расследование происшествия. При этом следователи не называют имен, пола и возраста жертв. Информация о задержанных пока не поступала.-0-