Четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

Фото ГУ МЧС России по Московской области
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".
В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10.27 мск. Площадь возгорания составила 200 кв.м. В 15.40 пожар был полностью потушен.-0-