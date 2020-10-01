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01 октября 2020, 14:38

Четверо журналистов ранены в Нагорном Карабахе

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо журналистов получили ранения при обстреле в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный центр при правительстве Армении.

Среди раненых два журналиста французской газеты Le Monde, которые попали под обстрел в городе Мартуни в восточной части Нагорного Карабаха. Оба граждане Франции. Информации об их состоянии пока нет.

Также в результате обстрела легкое ранение получили оператор новостного блока телеканала "Армения" Арам Григорян и журналист армянского новостного портала 24news.am Севак Вардумян.

В Мартуни попал под обстрел и заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сейчас журналист в бомбоубежище.

МИД Армении сообщил сегодня, что в Армении и в Карабахе находятся более 200 иностранных журналистов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает, а также сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-

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