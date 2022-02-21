Четверть компаний в Германии боится разорения из-за высоких цен на энергоносители

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около четверти промышленных компаний Германии опасаются за свое дальнейшее существование из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

Германский промышленный союз (BDI) в первой половине февраля провел опрос, в котором приняли участие более 400 германских компаний, входящих в BDI. По его данным, 88% промышленных фирм считают, что значительный рост цен на энергоносители является серьезной проблемой и даже угрозой их разорения в будущем. В частности, 23% компаний назвали возросшие затраты на электроэнергию угрозой своему существованию, а 65% фирм охарактеризовали это как "серьезный вызов". При этом около двух третей (68%) опрошенных заявили, что не смогут компенсировать подобные затраты через повышение цен на свои товары.

Как показывают результаты опроса, рост цен на энергоносители вынуждает около трети компаний перестать выделять денежные средства для развития зеленой энергетики и достижения климатической нейтральности. Кроме того, указывается, что пятая часть компаний рассматривает вариант частичного перевода производства и рабочих мест за границу в ближайшем будущем, 13% уже это сделали, а 6% подумывают о возможности полного перевода компании за границу. В этой связи большинство фирм призывают правительство Германии вмешаться в ситуацию и урегулировать ее.

В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм предупредил о возможном повторении ситуации 1970-х годов, когда несколько скачков цен на нефть привели к рецессии экономики Германии. "Рост цен на энергию выше, чем со времен нефтяного кризиса 1970-х годов", - отметил Зигфрид Руссвурм, добавив, что "повышение цен на электроэнергию и газ угрожает обрушить экономику". По этой причине BDI опасается, что быстрый рост цен окажет большое влияние на производство в Германии. "Ситуация настолько серьезная, что даже средним компаниям из разных секторов приходится думать о переезде за границу", - заключил он.

В сентябре 2021 года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.-0-