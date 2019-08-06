Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти четверть населения мира, проживающая в 17 странах, сталкивается с чрезвычайно высоким дефицитом воды. Такие данные содержатся в отчете Института мировых ресурсов (WRI), опубликованном сегодня, сообщает Agence France-Presse .

В исследовании оценивалась нехватка воды, а также риски засухи и речных паводков. В список стран, где наблюдается чрезвычайный дефицит воды, вошли Катар, Израиль, Ливан, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, ОАЭ, Сан-Марино, Бахрейн, Индия, Пакистан, Туркменистан, Оман и Ботсвана. В этих государствах, согласно исследованию, сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты ежегодно потребляют в среднем 80% доступных поверхностных и подземных вод.

Уточняется, что 12 из 17 стран, подверженных чрезвычайному дефициту воды, находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). В этом регионе жарко и сухо, поэтому водные ресурсы изначально не были богатыми, а растущий спрос еще больше усугубил ситуацию. Согласно прогнозам, в связи с изменением климата Ближний Восток и Северная Африка в будущем понесут еще большие экономические потери от нехватки воды.

Институт мировых ресурсов отмечает, что в ряде стран БВСА есть нереализованные возможности для повышения водной безопасности: около 82% сточных вод в этом регионе не используются повторно. Внедрение технологий их очистки позволит создать новый источник чистой воды. Позитивный пример показывает Оман, занимающий 16-е место в списке стран с чрезвычайном дефицитом воды: это государство на Аравийском полуострове обрабатывает 100% собранных сточных вод и повторно использует 78%. Среди других методов, которые помогут решить проблему острого дефицита воды, исследователи называют повышение эффективности сельского хозяйства, а также инвестирование в серую и зеленую инфраструктуру.

Еще 27 стран мира, согласно исследованию, испытывают высокий дефицит воды. Среди них Бельгия, Узбекистан, Испания, Турция, Армения, Италия и другие государства. При этом, как показал отчет WRI, даже в странах с достаточным запасом водных ресурсов могут быть горячие точки. В то время как в целом в США уровень дефицита воды обозначен как "средне-низкий", американский штат Нью-Мексико сталкивается с нехваткой воды наравне с ОАЭ. Полный список стран с индикацией уровня водного дефицита размещен на сайте WRI.-0-