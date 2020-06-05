Четверть Венеции оказалась затоплена из-за нетипичного прилива в июне

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверть Венеции (Италия) затоплена рекордным приливом воды, нетипичным для июня, сообщает Associated Press.

Уровень воды в городе достиг 116 см. Полностью затопленной оказалась центральная площадь Венеции Сан-Марко.

Венецианское морское мониторинговое агентство объявило, что причиной прилива стал шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. Агентство предупреждает об очередном приливе вечером 5 июня.

Самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в 2002 году, когда отметка уровня воды достигла 121 см, а также в 2016 году - 117 см.

Приливы обычно наблюдаются в Венеции весной и в основном заканчиваются к июню.

Самое сильное за последние 50 лет наводнение в Венеции произошло в ноябре 2019 года. Тогда уровень воды достиг 187 см.-0-