Четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна - эксперт

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил РИА Новости профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

Как отметил собеседник агентства, число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса "Дельта", причем против вариантов "Дельта" и "Дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тыс.", - отметил эксперт.

"Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", - сказал Жан-Люк Гала.

По его словам, необходимо больше данных о штамме "Дельта" и его передаче. Кроме того, не следует упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитарного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.

"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", - считает собеседник РИА Новости.

Жан-Люк Гала не исключил, что "мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация". Можно ожидать четвертую волну коронавируса, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", подчеркнул эксперт.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("Дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "Дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.-0-