Четвертая волна COVID-19 в Венгрии: суточный прирост пациентов увеличивается

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии за сутки зарегистрировали 1141 новый случай заражения COVID-19 - максимум с начала четвертой волны пандемии, сообщает новостной портал Index.

По данным koronavirus.gov.hu, за последние 24 часа был подтвержден 1141 новый случай коронавируса - на 327 больше, чем днем ранее. 11 пациентов умерли.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в Венгрии увеличилось до 831 866. В настоящее время в больнице 742 пациента с коронавирусом, 113 из которых находятся на искусственной вентиляции легких.

В Венгрии полностью вакцинированы 5 916 769 человек.-0-