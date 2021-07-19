Четвертая волна коронавируса началась во Франции

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции фиксируют четвертую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Совета Министров в Елисейском дворце официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает ТАСС.

Габриэль Атталь отметил: "Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов. За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования". По его словам, в 80% случаев заражения речь идет о варианте дельта, который не обошел стороной ни один регион Франции.

Правительство страны одобрило проект закона об ужесточении мер борьбы с COVID-19, который вскоре будет внесен в парламент.-0-