Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек умер в Китае

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Ухань умер четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт городского комитета по вопросам охраны здоровья.

Сообщается, что скончавшемуся мужчине 89 лет, симптомы заболевания были обнаружены 13 января, через 5 дней его доставили в больницу с серьезными проблемами с дыханием, а вечером 19 января он умер. В настоящее время в больнице Ухани находятся 169 человек, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них в тяжелом состоянии.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию.

Случаи заражения зафиксированы также в Республике Корея, Японии и Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-