Четыре человека погибли, 120 ранены в результате землетрясения в Турции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, 120 ранены в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению десятков домов в провинции Измир. На месте обрушений ведутся поисково-спасательные операции. Мобилизованы 38 машин скорой помощи и два спасательных вертолета. По данным агентства Анадолу, толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

Сообщается, что землетрясение вызвало цунами, в турецком Сеферихисаре (Измир) затоплены улицы. Уровень воды в некоторых районах превышает 1 м. На кадрах с места событий видно, что затоплены автомобили и первые этажи зданий.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-