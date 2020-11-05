Четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести в результате аварии на угольной шахте в Китае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 4 человека погибли, еще четверо пропали без вести в результате выброса газа на угольной шахте в провинции Шэньси в Китае, сообщает Синьхуа.

Авария произошла 4 ноября в шахте компании угольной промышленности Цяоцзылян в городе Тунчуань этой провинции. В момент ЧП в шахте находились 42 шахтера, 34 из них удалось выбраться на поверхность.

Спасатели извлекли тела четырех шахтеров, погибших в результате аварии.

Специалисты наладили систему газоотвода и восстановили вентиляцию, электроснабжение и транспортировку под шахтой, чтобы спасатели могли продолжать поисково-спасательные работы.-0-