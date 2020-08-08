Четыре человека погибли из-за оползня в Республике Корея

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за оползня, который был вызван сильными дождями, в Республике Корея погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Пришествие было зарегистрировано вечером 7 августа в уезде Коксон, что находится в 400 км на юге от Сеула. Из-за оползня под землей оказались пять домов. В ближайшую школу эвакуировали около 30 жителей.

6 августа сообщалось, что по меньшей мере шесть человек находились в списках пропавших без вести после того, как их лодки опрокинулись. Это произошло из-за спуска воды с дамбы, причина тому - аномально сильные ливни.

В последнее время сильные ливни привели к гибели 16 человек в Республике Корея. В безопасные районы эвакуировались более 1,6 тыс. граждан. Это также привело к затоплению или повреждению по меньшей мере 5 тыс. зданий, затоплено более 8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Частично были закрыты некоторые железнодорожные линии и автомагистрали.-0-