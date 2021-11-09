Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Индии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех человек погибли в результате сильных муссоных ливней в индийском штате Тамиланд, сообщает ТАСС.

По информации местных властей, мощные дожди продолжаются в течение нескольких дней. Из-за буйства стихии частично или полностью разрушено более 60 домов. Сообщается, что сегодня Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернут в Тамилнаде и соседнем штате Андхра-Прадеш 20 команд спасателей, поскольку с 9 по 11 ноября в обоих штатах ожидаются сильные ливни.

За последний месяц в Тамилнаде было зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%. В то время как среднее значение для этого времени года составляет 241,2 мм осадков, в штате уже выпало 346,1 мм дождей. В столице штата городе Ченнаи развернуто 48 пунктов временного размещения для пострадавших от стихии, где уже находятся более 1,1 тыс. человек.-0-