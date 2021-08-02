Четыре человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на севере штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По сведениям агентства, вертолет Robinson R66 разбился 1 августа около 13.15 по местному времени (23.15 мск) на севере от города Сакраменто. На борту летели четыре человека, все они погибли.

Информация о причине произошедшего и погибших пока не приводится. Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.-0-