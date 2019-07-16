16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при падении небольшого самолета на востоке Канады в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщает телеканал CBC .

Самолет упал в озеро Мистастин. На его борту кроме пилота находились шесть пассажиров: четверо из них погибли, поиски еще троих продолжаются.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Проводится расследование.-0-