16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при падении небольшого самолета на востоке Канады в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщает телеканал
Самолет упал в озеро Мистастин. На его борту кроме пилота находились шесть пассажиров: четверо из них погибли, поиски еще троих продолжаются.
Другие подробности инцидента не сообщаются. Проводится расследование.-0-
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