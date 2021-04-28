Четыре человека погибли при пожаре в больнице в Индии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре пациента погибли и еще несколько пострадали при пожаре в частной больнице города Мумбра в штате Махараштра в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Эвакуировать удалось 20 пациентов, шесть из которых находились в отделении интенсивной терапии. Как сообщает телеканал, среди них не было людей с коронавирусной инфекцией. На место происшествия были направлены три пожарные машины и пять карет скорой помощи, возгорание удалось потушить.

Джитендра Авхад, министр жилищного строительства, сообщил, что семьи погибших получат компенсацию в размере 500 тыс. рупий, пострадавшим выделят 100 тыс. рупий.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.-0-