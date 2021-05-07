Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате пожара в сварочном цехе погибли четыре человека", - цитируют журналисты собеседника агентства.

Вечером в пятницу в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах начался пожар. Внутри находились кислородные баллоны, 11 из них вынесли из здания. Также пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном. Угроза взрыва сохраняется.

Сварочный цех горел по всей площади 225 кв.м. В 20:18 пожар локализован. В результате пожара пострадал мужчина, который госпитализирован.-0-