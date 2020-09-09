Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека стали жертвами столкновения катера и баржи в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия). ЧП произошло на реке в Сургуте, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева.

"Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал", - сказал Алексей Жердев.

"Катер столкнулся со стоящей баржей. По предварительной информации, на катере находились восемь человек", - отметили в пресс-службе МЧС по региону, также уточнив, что пострадали пассажиры катера.

По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. "Все четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Сургутской клинической травматологической больнице. Из них один ребенок до 16 лет и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

Как в свою очередь добавил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский, несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии в травмцентр в Сургуте.-0-