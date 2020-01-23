Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Фото CNN
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета на территории аэропорта возле американского города Корона в штате Калифорния, сообщает CNN.
Пожарные обнаружили горящий самолет на восточной стороне аэропорта недалеко от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы воспламенилось свыше 300 л авиатоплива, и возник пожар на площади 0,1 га. Огонь на данный момент потушен. Разбившийся самолет был одномоторным Beechcraft Bonanza.
Аэропорт закрыт на время проведения расследования.-0-