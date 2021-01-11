Четыре человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На повороте в сторону деревни Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.

Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны. Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель был трезв.

По последней информации, число пострадавших в результате ДТП с военной колонной в Подмосковье составило около 45 человек, четверо из них погибли.

"На данный момент медицинская помощь оказывается 45 пострадавшим, более половины из них были доставлены в лечебные учреждения попутным транспортом с места ДТП. Все они получили травмы и ушибы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.-0-