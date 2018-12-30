Четыре человека погибли в результате аварии в Челябинской области

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Усть-Катавском районе Челябинской области на трассе М-5 "Урал" днем 30 декабря случилась авария с участием трех легковых автомобилей, сообщает российский телевизионный Пятый канал. В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое пострадали, и один из них подросток.
Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу Усть-Катава в 260 км от Челябинска.
По предварительной информации, один из водителей пошел на обгон, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, пожарные, психологи.-0-
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