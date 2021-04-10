Четыре человека погибли в результате пожара в больнице Индии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом, в городе Нагпур. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Пожар начался в пятницу вечером на первом этаже больницы. Дым от пожара распространился на второй этаж, где находится реанимация, в которой проходили лечение 10 пациентов. Персоналу больницы удалось спасти только шесть человек, остальные четыре пациента погибли из-за асфиксии. Личности погибших пока не установлены.

Причина пожара еще не установлена, однако, по предварительным данным, он мог начаться из-за короткого замыкания.-0-