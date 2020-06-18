Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути Экономика
16:45 Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле Происшествия
16:36 Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23% Экономика
16:35 В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро В мире
16:31 "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти Экономика
16:29 Суд вынес приговор по жестокому убийству в Ушачах Происшествия
16:26 Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы В мире
16:25 Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии Политика
16:23 Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками Регионы
16:20 РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту Регионы
16:13 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
16:07 Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды Общество
15:58 Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня Общество
15:54 Евросоюз продлил на год санкции по Крыму В мире
15:53 В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным Регионы
15:51 Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев Общество
15:45 Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы В мире
15:41 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!" Экономика
15:40 БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран Экономика
15:34 В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19 Регионы
15:29 В России разблокируют Telegram Технологии
15:16 Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ Общество
14:42 В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток В мире
14:38 МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN Технологии
14:34 Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны Общество
14:32 Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент Общество
14:24 Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси Общество
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19 Общество
14:12 РНПЦ спорта получил гуманитарную помощь из Арабских Эмиратов Спорт
14:11 В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
18 июня 2020, 16:26

Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который открыл стрельбу в одной из квартир на севере Москвы, покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина застрелил трех человек. "По предварительной информации, мужчина который застрелил трех человек, среди которых двое детей, покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме №38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, по предварительным данным, находились женщина и двое детей. Собеседник ТАСС сообщает, что мужчина устроил стрельбу на почве конфликта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Москва стрельба
Новости рубрики В мире
Фото AFP В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро
Фото globallookpress.com Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии
Фото из архива Евросоюз продлил на год санкции по Крыму
Фото ТАСС Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы
Фото из архива В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток
Фото ТАСС Режим карантина отменят в Краснодарском крае России 21 июня
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина
Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях
БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск
Скоропортящиеся продукты следует покупать только в магазинах с холодильным оборудованием - Минздрав
Первый укос трав проведен в Беларуси на 71,4% площадей
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.