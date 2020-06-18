Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который открыл стрельбу в одной из квартир на севере Москвы, покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина застрелил трех человек. "По предварительной информации, мужчина который застрелил трех человек, среди которых двое детей, покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме №38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, по предварительным данным, находились женщина и двое детей. Собеседник ТАСС сообщает, что мужчина устроил стрельбу на почве конфликта.-0-