Четыре человека погибли в результате стрельбы в Чикаго

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и еще четверо были ранены в результате стрельбы, произошедшей сегодня в американском городе Чикаго, сообщает газета Chicago Tribune.

Полиция прибыла на место происшествия около 5.40 по местному времени. По предварительным данным, стрельба произошла во время собрания в одном из домов чикагского района Инглвуд.

Согласно данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека, еще четверо были доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.-0-