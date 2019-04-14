Четыре человека погибли в Техасе и Миссисипи в результате торнадо

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших от 13 торнадо, обрушившихся на штаты Техас и Миссисипи в США, возросло 14 апреля до четырех человек. Об этом сообщила телекомпания ABC .

Гибель двух человек подтверждена 14 апреля в округе Монро (штат Миссисипи). Смерч нанес серьезный ущерб населенному пункту Хэмилтон северо-восточнее Университета штата Миссисипи.

В городе Франклин в Техасе погибли два ребенка, еще около десяти человек получили травмы. Двоих пострадавших спецслужбы доставили в больницу, другим помощь была оказана на месте.

Чуть севернее города Сан-Антонио в штате Техас выпал крупный град. Вылет самолетов с местных аэропортов был приостановлен

По информации ABC, 25 человек госпитализированы с травмами различной тяжести в городе Альто в том же штате.

Смерчи привели к нарушению электроснабжения. Более 150 тыс. домов и предприятий обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана.-0-