Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и трое получили ранения в Мексике в результате нападения неизвестных на зрителей футбольного матча. Инцидент произошел в Куэрнаваке в штате Морелос, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Universal.

По версии полиции, преступление совершила одна из группировок, противостоящая другой банде в борьбе за сферы влияния в распространении наркотиков в Куэрнаваке, главарь которой находился на стадионе. Преступники прибыли на внедорожнике и трех мотоциклах. Они открыли огонь по зрителям, а потом скрылись. Их розыск по горячим следам результатов не дал.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия. Пока не выдвигались версии насчет вероятных организаторов и исполнителей преступной акции.-0-