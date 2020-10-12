Четыре человека погибли, восемь пострадали в результате обрушения здания в Нигерии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли, еще восемь получили травмы в результате обрушения строящегося трехэтажного здания, сообщает Синьхуа.

Обрушение произошло в Лагосе в Нигерии. В Управлении по чрезвычайным ситуациям штата Лагос Синьхуа сообщили, что причины инцидента в районе Обаленде на острове Лагос пока не установлены.

Среди тел четырех погибших - останки одной женщины, еще восемь пострадавших были доставлены в ближайшую больницу.

Местные жители сообщили корр. Синьхуа, что под завалами, по всей вероятности, могут оставаться еще много людей.-0-