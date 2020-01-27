Четыре человека получили ранения при стрельбе в штате Коннектикут

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека были ранены в результате стрельбы у здания суда в американском городе Бриджпорт, который находится в штате Коннектикут. Об этом сообщает газета New York Post.

Стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. По предварительным данным, пострадавшие не были случайными жертвами. Их доставили в местные больницы с травмами, совместимыми с жизнью. Личности пострадавших пока не разглашаются.

Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента. О задержании преступников на данный момент ничего не известно.-0-