Четыре человека пострадали в результате массовой драки в аэропорту Лондона

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лондонском аэропорту Лутон произошла массовая драка. В результате инцидента ранения получили четыре человека. Правоохранительные органы задержали 17 участников потасовки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, драка произошла во время прохождения паспортного контроля. По сообщениям управления местной полиции, пятерых из 17 задержанных отпустили после проверки, еще одного оставили на свободе под залог. 11 задержанным предъявлены обвинения в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия. Уточняется, что трое пострадавших в результате драки были госпитализированы. Причина потасовки не уточняеется.-0-