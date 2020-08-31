Четыре человека стали жертвами непогоды в Италии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремальная погода обрушилась в минувшие выходные на некоторые районы северной и центральной части Италии. В результате погибли четыре человека, пострадавшим регионам нанесен значительный ущерб, сообщает итальянское издание The Local.

Штормовой ветер, ливни и град наблюдались во многих районах от Южного Тироля до Лацио. Помимо этого, в Южном Тироле во время сильного наводнения произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два немецких туриста 45 и 67 лет.

Во многих пострадавших от непогоды районах остаются закрытыми железнодорожные пути. К наводнению готовится Верона - с 23 августа в городе идут дожди с градом. В регионе Венето особенно сильно пострадали провинции Виченца и Беллуно. В частности, горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней, вызванных проливными дождями и сильным ветром.

При этом в некоторых регионах на юге Италии - от южной Тосканы до Сицилии - борются с лесными пожарами после жаркого и засушливого лета.

31 августа и 1 сентября в регионах Абруццо, Эмилия-Романья, Марке, Молизе, Апулия, Сицилия, Тоскана и Умбрия из-за продолжающейся непогоды был объявлен желтый уровень опасности.-0-