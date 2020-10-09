Четыре человека стали жертвами оползня в Гватемале

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В департаменте Солола на западе Гватемалы сошел оползень, в результате погибли четыре человека, разрушено восемь домов. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Как заявил журналистам официальный представитель ведомства Давид де Леон, из-за продолжительных мощных дождей в городе Сан-Маркос-ла-Лагуна сошел оползень. Были разрушены восемь домов, погибли четыре человека, еще 10 пострадали.-0-