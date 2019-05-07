7 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил сегодня министр энергетики России Александр Новак. По его словам, следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

"Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сказал Александр Новак.

Глава ведомства также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья. "На объемы добычи и экспорт из Российской Федерации не повлияла ситуация, поскольку оперативно были перенаправлены потоки", - сказал он.

Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая. "Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских", - заметил министр.

Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу в ближайшее время.

Ведомство предлагает ежедневно контролировать качество нефти для сдачи в нефтепроводы, добавил Александр Новак. Он также заявил, что изменения в законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства.-0-