Четыре лыжника погибли в горах Швейцарии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре лыжника из Германии погибли в результате схода лавины в Бернских Альпах в Швейцарии. Об этом сообщает
Четверо туристов из Германии, по данным полиции, покинули горный приют утром 26 апреля. Они на лыжах направилась к перевалу Грюнхорнлюке. Искать лыжников начали, когда они вечером не прибыли в пункт назначения.
Тела четырех туристов обнаружили днем 27 апреля. Сейчас полиция ведет работу по идентификации жертв лавины.-0-
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