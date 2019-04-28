Четыре лыжника погибли в горах Швейцарии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре лыжника из Германии погибли в результате схода лавины в Бернских Альпах в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Четверо туристов из Германии, по данным полиции, покинули горный приют утром 26 апреля. Они на лыжах направилась к перевалу Грюнхорнлюке. Искать лыжников начали, когда они вечером не прибыли в пункт назначения.

Тела четырех туристов обнаружили днем 27 апреля. Сейчас полиция ведет работу по идентификации жертв лавины.-0-