Четыре полицейских ранены в Монпелье

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех полицейских получили ранения во время манифестаций "желтых жилетов" в городе Монпелье (департамент Эро). Об этом 5 января сообщило Agence France-Presse (AFP).

В акциях протеста в этом городе в районе железнодорожного вокзала участвовали от 300 до 400 человек. Демонстранты начали швырять камни и бутылки в полицейских. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате столкновений ранены четверо полицейских, трое участников акции были задержаны.

Столкновения с полицией прошли в Кане, Сен-Мало, Бове, Ренне, в котором протестующие сломали дверь мэрии, и некоторых других городах.

В Тулузе, где на улицы вышли около 2 тыс. человек, манифестации проходят спокойно.-0-