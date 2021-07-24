Четыре шахтера погибли при сходе оползня в Пакистане

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В округе Харнай провинции Белуджистан в Пакистане на шахту сошел оползень, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия погибли четыре работника.

Грязевой поток обрушился на шахту в тот момент, когда внутри находились работники. Горный инспектор Абдул Гани заявил, что спасатели добрались до места ЧП и подняли тела погибших из угольной шахты.

В Индии сильные ливни обрушились на юго-запад. В штате Махараштра проливные дожди вызвали оползень, который унес жизни по меньшей мере 112 человек, десятки пропали без вести. Многие села оказались отрезаны от большой земли.-0-