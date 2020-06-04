Четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса COVID-19 на европейской территории. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Четыре крупнейшие экономики Европы совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с разными фармацевтическими компаниями, сообщило Министерство здравоохранения Нидерландов 3 июня.

"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" - обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", - указывается в заявлении.

В документе также говорится, что альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки.

По данным ВОЗ, во всем мире около 10 вакцин уже допущены к клиническим испытаниям, еще 121 находится в работе.-0-