Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре землетрясения произошли утром 6 июля в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает ТАСС.

По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, все четыре сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались.

Все землетрясения произошли на глубине 10 км. Эпицентр первого из них находился в 173 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр второго, магнитудой 4,3, находился в 115 км северо-западнее села Никольского.

Третье землетрясение произошло в 168 км северо-западнее Никольского, его магнитуда составила 4,4. Четвертое, магнитудой 4,9, было зарегистрировано в 158 км северо-западнее села Никольского.-0-