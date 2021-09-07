Четырех боевиков ИГ ликвидировали на севере Ирака

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Четыре боевика экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы сегодня в ходе операции в провинции Киркук на севере Ирака. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на представителя сил безопасности страны.

Объединенные силы иракской армии и Контртеррористической службы (CTS) уничтожили боевиков около города Алтун Купри, говорится в заявлении начальника оперативного командования Киркука Али аль-Фрейджи.

Операция была проведена через два дня после смертоносного нападения боевиков ИГ на пост федеральной полиции к югу от города Киркук, расположенного приблизительно в 250 км к северу от Багдада. Тогда погибли 13 сотрудников сил безопасности и еще шесть были ранены.

В последние месяцы боевики ИГ активизировали атаки на силы безопасности в провинции, которую они ранее контролировали. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

Ситуация в Ираке улучшается с тех пор, как силы безопасности разгромили подразделения ИГ в 2017 году. Однако с тех пор остатки группировки продолжают скрываться в городских центрах, пустынных и труднодоступных районах, совершая частые нападения на сотрудников сил безопасности и гражданское население.-0-