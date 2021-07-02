Четырехэтапный план по выходу из пандемии принят в Австралии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австралии приняло новый четырехэтапный национальный план для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на выступление премьер-министра страны Скотта Моррисона по итогам заседания Национального кабинета сообщает ТАСС.
Начать реализацию нового плана стране предстоит в ближайшие несколько недель. Внимание, по словам Скотта Моррисона, будет сосредоточено на профилактике заболевания и ликвидации распространения инфекции. Первый этап плана, в частности, предусматривает как можно более скорую реализацию национального плана по вакцинации. Второй - направлен на ликвидацию вспышек инфекции и распространения инфекции в обществе. "Это позволит нам относиться к COVID-19, как к любому другому инфекционному заболеванию", - отметил премьер-министр Австралии.
Третий этап плана предусматривает отмену любых ограничений для вакцинированных репатриантов и расширение списка виз, обладатели которых получат разрешение на въезд в страну. Также планируется разрешить международные путешествия для вакцинированных австралийцев.
На четвертом этапе, по словам Моррисона, Австралия сможет вернуться к прежней жизни и открыть границы для своих граждан и иностранцев, сохранив лишь некоторые санитарные ограничения для тех, кто по тем или иным причинам не был привит против коронавируса.
С начала пандемии в Австралии выявили более 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 394 человека, умерли 910. В феврале в стране стартовала кампания по вакцинации. Прививку сделали более 7,8 млн австралийцев (более 30% населения страны), но две дозы вакцины получили пока только около 6% жителей.-0-