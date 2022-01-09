Четырехлетняя девочка погибла во время обстрела машины в Алматы

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные в Алматы 7 января открыли огонь по автомобилю, в результате чего погибла четырехлетняя девочка. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tengrinews.

"Машина с четырьмя детьми ехала в Алматы. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырехлетняя девочка", - сказала Аружан Саин.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщали, что 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения во время беспорядков в Алматы. Кроме того, в одну из детских больниц города с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие.

По данным МВД Казахстана, сейчас во всех регионах страны ситуация стабилизирована, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.-0-