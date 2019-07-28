Четырнадцать человек стали жертвами оползня в Мьянме

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек погибли в результате схода оползня на месторождении нефрита в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом 28 июля сообщает агентство Reuters .

По информации агентства, пропавшими без вести остаются четыре человека, среди них два сотрудника сил безопасности. Спасатели доставили из-под завалов двух человек и доставили их в больницу.

Правительство Мьянмы распорядилось прекратить добычу на месторождениях в штате Качин в сезон муссоных дождей, который продолжается с мая по октябрь, однако местные жители продолжают поиск минералов.-0-