Четырнадцать человек стали жертвами оползня в Мьянме

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек погибли в результате схода оползня на месторождении нефрита в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом 28 июля сообщает агентство
По информации агентства, пропавшими без вести остаются четыре человека, среди них два сотрудника сил безопасности. Спасатели доставили из-под завалов двух человек и доставили их в больницу.
Правительство Мьянмы распорядилось прекратить добычу на месторождениях в штате Качин в сезон муссоных дождей, который продолжается с мая по октябрь, однако местные жители продолжают поиск минералов.-0-
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