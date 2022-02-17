China Daily: Вашингтон ведет кампанию по дезинформации общественного мнения

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США преднамеренно раздувают страхи по поводу якобы "неизбежной" войны в Украине, манипулируя общественным мнением стран Европы. Такое мнение выразила газета China Daily, сообщает ТАСС.

"По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США "апокалиптическая" война предназначена для манипулирования (общественным мнением. - Прим. БЕЛТА). На самом деле, все страхи и озабоченности по поводу военного конфликта в Европе раздуваются Вашингтоном, который дирижирует кампанией по дезинформации", - пишет издание, публикуя редакционный комментарий о событиях вокруг российско-украинских отношений.

После дней, наполненных предупреждениями со стороны Запада, подогреваемых США, о якобы "неизбежной" войне, вплоть до объявления 16 февраля в качестве даты "вторжения" России в Украину, констатирует китайская газета, "события разворачиваются в совершенно другом направлении", когда Москва, напротив, объявила о начале возвращения к местам постоянной дислокации некоторых подразделений своих вооруженных сил после учений.

Москва, подчеркивает издание, раз за разом поясняет, что война, что бы там ни говорили, не является опцией. На контрасте с этим "США не жалеют усилий, продолжая бить в барабаны войны и сея панику, направляя тысячи своих солдат на поддержку европейских союзников, отдавая распоряжение об эвакуации своего посольства из Киева и даже заявляя, что российское вторжение является "неизбежным", указывает газета. Последнее развитие ситуации она расценивает как "провал вашингтонских поджигателей войны и победу миролюбивых народов во всем мире".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-