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27 мая 2020, 01:00

Чиновники Еврокомиссии возвращаются на работу в офисы

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия официально начала поэтапное восстановление работы чиновников в офисе после карантина. Об этом 26 мая сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Увари на онлайн-брифинге в Брюсселе.

"В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина. Мы инициировали план возвращения нашего персонала на рабочие места. Помимо критически важного персонала и лиц, которые не могли заниматься своей работой в удаленном режиме, до 10% персонала Еврокомиссии смогут возобновить работу в офисе в посменном режиме", – рассказал Увари.

Сообщается, что первыми на работу смогут выйти чиновники, которые сами попросили об этом – примерно четверть персонала. Они смогут работать в офисе по очереди.

В Еврокомиссии работает около 32 тыс. чиновников и технических работников.-0-

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