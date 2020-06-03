Число арестованных протестующих в США превысило 9,8 тыс.

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число арестованных участников акций протеста, проходящих во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, достигло 9 839 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после публикации видеозаписи задержания Джорджа Флойда, который умер в больнице 25 мая. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сегодня призвал участников акций протеста соблюдать предписания властей и оставаться дома с 20.00 до 5.00 по местному времени. "Я хочу призвать участников акций протеста соблюдать комендантский час, поскольку эта мера необходима в том числе и для того, чтобы полиция могла реально бороться с мародерами, - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NY1. - Мародерство - уголовное преступление, тут не может быть никаких сомнений".

В свою очередь Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов задействовать закон о подавлении военными восстаний, но пока он полагается на Национальную гвардию США. Об этом сообщает Белый дом.-0-