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18 июня 2020, 09:22

Число беженцев в мире за 2019 год выросло почти до 80 млн

Фото Центра новостей ООН
Фото Центра новостей ООН

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, вынужденных покинуть свои дома, теперь составляет более 79,5 млн - это почти вдвое больше, чем 10 лет назад. Беженцы и внутренние переселенцы спасаются от войн, насилия, преследований и стихийных бедствий. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает Центр новостей ООН.

Исследование УВКБ опубликовали в преддверии Всемирного дня беженца, который отмечают 20 июня. Только в 2019 году свои дома покинули 8,7 млн человек, большая часть из них - жители развивающихся стран. "Число беженцев и вынужденных переселенцев достигло почти 80 млн - это самый большой показатель с тех пор, как в УВКБ начали собирать эти данные. Конечно, подобный рост вызывает большое беспокойство, - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, представляя доклад. - Речь идет примерно об одном проценте населения планеты. Такого еще не было".

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Гранди отметил, что эта проблема касается всех государств мира, однако согласно имеющимся данным 85% беженцев нашли приют именно в бедных странах. "Несмотря на постоянно звучащую риторику, основное бремя несут именно бедные государства, а не богатые, как думают многие", - подчеркнул верховный комиссар.

Главные причины вынужденных переселений - это многочисленные войны и конфликты по всему миру - от Афганистана до Центральноафриканской Республики, Мьянмы, Демократической Республики Конго и Сирии. Около 73% беженцев находят приют на территории государств, расположенных по соседству с их собственным. Эта статистика, по словам Гранди, также помогает развеять миф о том, что беженцы едут за лучшей жизнью и стремятся осесть в богатых государствах. "Как только существующие кризисы будут преодолены, проблема 68% беженцев и переселенцев найдет свое решение", - отметил верховный комиссар ООН.

Впрочем, пока об этом говорить не приходится: пандемия создала многим беженцам дополнительные трудности. "Я очень переживаю и поделился своим беспокойством со многими правительствами, - сказал Гранди журналистам. - Потеря средств к существованию в результате этого кризиса и рост нищеты вкупе с неразрешенными конфликтами в таких местах, как Сахель, например, на мой взгляд, приведут к новым потокам переселенцев не только в страны региона, но и в Европу и другие места".

Эта тенденция уже начала проявляться. Последние месяцы, по данным УВКБ, беженцы из числа народности рохинджа, переселившиеся из Мьянмы в Бангладеш, устремились в Малайзию и другие страны Южно-Восточной Азии. "На мой взгляд это связано не только с COVID, - отметил Гранди. - Положение беженцев-рохинджа не меняется, их проблемы не находят своего решения, в лагерях царит нищета и выбраться из нее невозможно. Однако ограничения, связанные с пандемией, вызвали дополнительные трудности и привели к новым переселениям".

За минувшие два года число беженцев значительно увеличилось за счет жителей Венесуэлы: 3,5 млн из них покинули свою страну, где обострились политические и экономические проблемы.

По оценкам УВКБ, от 30 до 34 млн беженцев и переселенцев составляют несовершеннолетние.-0-

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